先前才宣告林力仁成為首位簽約球員的新北國王，19日確定簽下才被台啤釋出的射手簡祐哲，成為「國王護衛軍」第2個公開的球員，簡祐哲曾在HBL；UBA都拿過決賽MVP頭銜，加盟台啤3年也兩度幫助球隊奪冠，相信新北國王有了他的加盟，外圍火力勢必可以更加猛烈。

以下是新北國王新聞稿內容，「新北國王積極組織『國王護衛軍』，而精準且穩定的外圍射手是組軍重點之一，19日宣佈26歲的「微笑射手」簡祐哲加盟。新北國王總經理毛加恩表示，簡祐哲是名非常有天賦的年輕球員，很期待他未來的發展。

簡祐哲學生時期就名滿天下，在HBL幫助能仁家商締造2連霸、UBA帶領健行科大奪得隊史首冠，且都在兩個重要舞台上獲得決賽MVP殊榮，潛力備受期待。

生涯多次入選瓊斯盃中華白隊為國爭光，簡祐哲2017年台北世大運幫助中華隊打下隊史最佳的第13名，第16季SBL選秀會以榜眼身份加盟台灣啤酒籃球隊展開職業生涯，3年期間隨隊2度高舉冠軍金盃，今年轉戰P. LEAGUE+舞台，持續揮灑他卓越的籃球天賦。

新北國王總經理毛加恩表示，穩定的外線是現代籃球非常重要的武器，是今年組軍的重點之一，非常高興能夠簽下簡祐哲這位年輕又有天賦的球員。身兼雙能衛的他，讓球隊陣型能夠有更多變化，也期待祐哲能把他的招牌微笑帶到新北國王，持續展現他迷人的自信。

簡祐哲表示，能仁家商是他籃球的起點，很興奮能夠加盟新北國王，回到發跡地新北市打球。將持續的努力與進步，在新賽季展現不一樣的自己，請球迷期待並進場為新北國王加油。」