2021香港小姐選美近來如火如荼舉行中，其中一位在抖音擁有超過164萬粉絲支持的正妹「香港姑娘Cherry」就因為無緣晉級第二輪面試，拍片分享落選港姐的難過心情，更在談起粉絲對她的支持時，忍不住哽咽淚崩。

香港姑娘Cherry在社群網站人氣火紅，她近日更拍片分享落選港姐的心情，「我其實難過了一整晚，感覺讓你們失望了。」也透露這幾天很多人都問她港姐初選結果，讓她不知道怎麼說，但也從中切切實實地感受到粉絲對她的支持。她語帶哽咽地說：「我不知道我做了什麼，就是能讓那麼多人鼓勵我支持我。」說完，她更抬起頭，努力不讓眼淚流下來。

接著Cherry開始大爆選美內幕，表示工作人員當天先要求佳麗們換上泳衣，她看其他人都沒動作，於是自己先去把泳衣換好，成為第一個上台拍照的人，「所有人盯著妳看，真的是好緊張。」

Cherry還提到評審團面試過程，她說佳麗5人一組進去面試，在等待面試的過程中，因為房間內沒有錶或時鐘，讓穿著泳衣的她完全不知道時間，又冷又餓，直呼真的是漫長的等待。幸好佳麗們人都很好，還會分她點心、水果吃。

終於輪到了她那組面試，Cherry興奮說：「見到了曾志偉先生！我從來沒想過會見到真人版耶。」並懷著既緊張又興奮地心情向評審們自我介紹，曾志偉聽聞她抖音擁有160萬粉絲，也好奇問她拍片類型。不過Cherry也笑說，因為她當時太緊張了，所以讓曾志偉同樣問題問了3遍，「不過沒有關係了，我感覺我這一次也算是增長經驗，我會繼續加油的，練好粵語明年再戰！」