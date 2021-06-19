台東縣第二波6400劑疫苗即將於23日早上8點起開始施打，並自21日起一連兩天接受民眾預約，台東市衛生所將以改良式日本「宇美町式」打法，讓長輩坐在位置上，由醫護人員醫療視訊評估後，移動並逐一施打。

台東縣長饒慶鈴今日前往台東市衛生所了解準備情形及動線規畫，對於衛生所以改良式日本「宇美町式」打法，讓長輩坐在位置上，由醫護人員醫療視訊評估後，移動並逐一施打給予肯定，並呼籲民眾依照通知的分配施打時段、地點前往施打。

饒慶鈴今天下午4點30分由衛生局長黃明恩陪同，前往台東市衛生所了解民眾報到入口、評估區、注射區及留觀區等接種動線，以及準備與測試情形，希望在23日疫苗施打正式啟動後，能夠讓前往注射的民眾順暢、舒適的空間環境，也請其他15個鄉鎮快打站同仁，務必做最後的巡視，讓疫苗施打工作達到盡善盡美無缺失。

台東市衛生所主任張裕君說明，由於台東市衛生所空間較窄，因此，疫苗施打特別規畫民眾在報到、量血壓後，及以每梯次15人為限進入所內，施打民眾坐定，再由護理同仁拿者平板電腦進行視訊問診評估，接著同仁推著車逐一為民眾施打，然後在到下一個區域留觀，如果沒有問題便可返家。

饒慶鈴表示，中央第二波接種疫苗，台東分配到6400劑疫苗，施打對象將新增65歲以上原住民、非設籍台東但符合年齡資格的長者、4／15前已施打第一劑者，自6／21起開始預約、6／23起陸續施打。至於住宿型養護機構工作人員、住民及洗腎患者，將統一在機構內施打。接種順暢。

饒慶鈴也提醒鄉親21日起開始預約至22日止，並於23日全面開打。針對想在台東市施打者，第1至3類人員請於21日上午8：30起至22日，至台東馬偕醫院新冠疫苗施打預約系統進行網路預約。75歲以上長者、65歲以上原住民長者及4／15前接種第一劑者，請於21、22日上班時間電洽台東市衛生所預約。而想在其他15鄉鎮施打者，同樣於21、22日上班時間致電鄉鎮衛生所預約。