美國的羅馬天主教主教團今天經表決，同意就「聖體聖事」（eucharist）的意義起草聲明，而這項聲明可能被援引來拒絕讓支持墮胎權的總統拜登參與此一神聖儀式。

78歲的拜登是虔誠天主教徒，每週至少參加一次彌撒，但他支持1973年美國最高法院肯定女性有權墮胎的裁定。

路透社提到，美國天主教新聞社（Catholic News Service）報導，梵蒂岡的樞機主教拉達里亞（Luis Ladaria）今年5月曾寫信給美國主教團，希望他們在關於政治人物對墮胎權的立場和聖體聖事的辯論上謹慎行事，因為這很可能變成「爭執的根源」。

法新社報導，天主教主教團不理會梵蒂岡的意見，執意在春季大會中表決，同意草擬一項關於「聖體聖事在教會生活中的意義」的正式聲明。

表決以168票贊成、55票反對的結果通過，有6人棄權。據此，主教們將在11月會議中討論如何撰寫這項聲明。

拜登今天似乎不認為自己可能會被拒絕領聖體。他在白宮活動上對記者說：「這是私事，我不認為這種事會發生。」

聖體聖事又稱「聖餐禮」（holy communion），是天主教教會最神聖的儀式之一，一直有部分保守派教會領袖呼籲拒讓支持墮胎權的政治人物領聖體。

印第安納州的韋恩堡暨南本德教區（Fort Wayne-South Bend）主教洛迪斯（Kevin Rhoades）昨天在記者會中表示，起草聲明的委員會「將檢視聖體聖事一致性的整體問題」。

他還說：「我們委員會的工作不是針對個人。」

維吉尼亞州阿靈頓教區主教柏比奇（Michael Burbidge）表示，計劃中的聲明「是關於我們對聖體聖事的看法，如何活出符合聖體意義的生活，如何去服務。我們不是要把任何人排除在教會之外。」

每個地方的主教都可自行決定教區內哪些人可以領聖體。2019年，南卡羅來納州一處天主教堂的神父就以拜登支持墮胎為由，拒絕讓他領聖體。