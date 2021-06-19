新北市議員張錦豪痛批公所行為有如一言堂，行徑非常不妥。（張錦豪提供）

金山區長廖武輝則澄清，該群組僅單純發布公所相關訊息，一切訊息都應以市府公布為主。 （金山區公所提供）

新北市議員張錦豪接獲民眾陳情，蔡男今（19日）在金山區公所的群組張貼電視新聞報導的確診人數後，卻反遭區公所踢出群組，張錦豪痛批公所行為有如一言堂，行徑非常不妥。金山區長廖武輝則澄清，該群組僅單純發布公所相關訊息，一切訊息都應以市府公布為主。

蔡姓民眾向張錦豪陳情，看到新聞報導指出，確診人數暴增為26人，便截圖向金山公所群組發問確認是否屬實，沒想到卻被公所踢除封鎖，他喊冤自己並非散布假消息，只是透過媒體報導想詢問真偽，卻換得如此下場，那當初公所又何必成立該群組，佯稱是要闢謠，只好PO臉書踢爆公所行為。

張錦豪表示，既然金山區公所成立群組廣邀大家加入（目前1200多人），若連疫情的新聞有質疑都不能發問，那就關閉留言功能即可，如此做作要假裝展現可以跟民眾對話，但民眾稍有不甚或不合區長胃口就直接踢人封鎖，那以後就直接用公告讓大家配合就好，不要再假裝自己很親民。

張錦豪呼籲公所，如消息不正確，公所立即澄清即可，利用剔除加封鎖的方式，形成一言堂，讓市民對市府的信任感大幅降低，且觀感不佳，行徑非常不妥。

廖武輝表示，群組成立時即有公告僅單純發布金山區公所相關訊息，如有要向公所反應、建議、詢問事項，請於上班時段逕洽區公所人員。如有急事，可撥打公所電話02-24985965，將由專人為服務。

廖武輝表示，該名男子張貼的訊息並非新北市政府公告的訊息，擔心會引起恐慌才會將留言刪除，所有疫情相關資訊都以新北市政府公布的為主，也呼籲民眾勿以訛傳訛，一起對抗疫情。