新北市議員陳錦錠今（19日）澄清，疫情期間都在幫忙中和警分局、中和區公所、里長爭取防疫物資，由於服務處人手不足，自己都親自接聽電話，絕對沒有前往美國。（陳錦錠提供）

民眾在網路中爆料，疫情嚴峻期間，新北市中和區某美女議員抽空火速去了一趟美國，甚至回台後還在樹林區居家檢疫，怎麼不幫忙帶一些疫苗。對此，新北市議員陳錦錠今（19日）澄清，疫情期間都在幫忙中和警分局、中和區公所、里長爭取防疫物資，由於服務處人手不足，自己都親自接聽電話，絕對沒有前往美國。

民眾在「公務之聲靠北電台」臉書粉絲團爆料，全台疫情嚴峻期間，各縣市忙到焦爛額之時，新北市中區某位美女議員抽空火速前往美國，回台後還辛苦地跑去樹林區居家檢疫14天。網友也大酸，拜託幫忙帶一些BNT或莫德納疫苗回台。

陳錦錠表示，網路謠言出現後，不少民眾在臉書網路中謾罵，她澄清，「自己絕對沒有去美國，也拜託民眾不要以訛傳訛。」從疫情發生後，不斷呼籲民眾要減少移動宅在家，不可能此時特地出國去施打疫苗。

陳錦錠也秀出近期的工作內容及記錄，她強調，疫情發生後第一線醫護人員、警、消、區公所同仁、里長都相當辛苦，得知欠缺防疫物資後，立刻與前立委張慶忠、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫購買相關防疫物資，親自送到基層手中。

「今天都還在協助長者登記施打疫苗！」陳錦錠說，疫情期間，但民眾陳情、服務需求也大增，服務處人力不足，自己都會協助幫忙接聽電話，親自替民眾服務，也拜託民眾不要以訛傳訛。

此外，陳錦錠也呼籲，民眾一定要配合市府，落實相關防疫措施，才能盡速回歸正常生活。