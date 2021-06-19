中澳兩國關係未見回溫，大陸對澳洲多項商品祭出高關稅，儘管部分供應商轉移出口導向降低損失，還是有一些出口商仍十分依賴大陸市場，面臨著壓力；澳洲政府19日宣布，將就大陸對澳洲葡萄酒出口課徵反傾銷稅一事，向世界貿易組織（WTO）提起申訴。

大陸作為澳洲商品出口大國，佔澳洲葡萄酒出口約三分之一的銷售；去年新冠疫情肆虐，澳洲提出針對新冠肺炎源頭開展調查，引起陸方不滿，北京當局去年11月宣布，將對葡萄酒課徵反傾銷稅，隨後大陸商務部於3月底認定澳洲葡萄酒存在傾銷行為，正式對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅116.2%至218.4%。

《法新社》報導，澳洲政府發布聲明，表示將針對大陸對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅一事，向世界貿易組織提出申訴；聲明指出，這項決定是經由和澳洲酒商重重商討後而做出的，另外還補充，「澳洲政府依舊願意和大陸當局共同解決這項問題」。

對於不斷升級的貿易和外交衝突，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲政府將就試圖對其「經濟威脅」的國家做出回應。

大陸課徵高關稅重擊澳洲產業，先前外媒報導，即使已經有部分酒莊成功將出口轉向至英美等其它市場，但還是有其它小型澳洲葡萄酒商依舊十分依賴大陸市場，無法在短期內轉移至其它市場；據澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）數據顯示，自去年12月截至3月為止，澳洲對大陸葡萄酒出口降至1200萬澳元，較去年同期3.25億澳元大幅衰退96%。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）首席經濟分析師拉賈（Roland Rajah）指出，許多受到衝擊的澳洲產品已逐步轉移出口市場，以彌補對大陸出口下降帶來的業務損失，而成效顯著。

然則，並非所有受衝擊的澳洲產品在出口轉移上，都順利的進行著，葡萄酒和牛肉等產品仍面臨著龐大的壓力，目前仍極力地去彌補制裁所帶來的損失。