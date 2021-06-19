繼西班牙網球名將「蠻牛」納達爾(​Rafael Nadal)宣佈退出東京奧運後，今天又有男子好手宣佈退出，那就是奧地利球星提姆(Dominic Thiem)，目前世界排名第5的他退出讓東京奧運又失去了一些可看性，而且或許還有球星要退出也說不定。

Dominic Thiem joins Rafael Nadal in withdrawing from Tokyo Olympics https://t.co/X5aLxLj9Hl — TOI Sports News (@TOISportsNews) June 18 2021

提姆在法國網球公開賽就沒有表現好，首輪以5盤大戰敗給西班牙老將安杜哈爾(Pablo Andujar)，他曾在2018、19年接連殺入法網決賽，最終都敗給納達爾，這也是他自2014年來首度以一戰出局，明顯看出他近況不佳。

而他也對退出東京奧運做出聲明說：「我有一個遺憾消息要告訴大家，我和團隊針對現況進行分析後，做出一個艱難決定，那就是退出東京奧運。對我來說代表國家參加奧運是巨大榮譽，所以這是艱難的決定。」

提姆坦言因今年狀況實在不佳，所以不打算參加奧運，希望把體力留在接下來的溫布頓和美網兩個大滿貫賽事上，並期待參加2024巴黎奧運，不過未出戰里約奧運的他能否在2024重返世界舞台也非常難說，想看他在奧運場上奔馳的球迷可能要再等等。

提姆目前27歲，正值網球選手巔峰，最高排名曾打到世界第3，是網壇三巨頭都畏懼的選手，2016、2017年兩度打進法網四強，2020年則拿下美網冠軍，也是他首個大滿貫獎盃，自2011年轉戰職業網壇，他共獲得8個ATP巡迴賽單打冠軍頭銜，而在2016及2017年間，寫下與當時「網壇四巨頭」比賽均取得勝利的空前紀錄。