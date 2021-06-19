19日上午，高、屏縣市政府、六堆12鄉區公所、六堆忠義祠及六堆客家文化園區等地，同步升起六堆300紀念會旗，以一致行動紀念六堆三百年。

客家委員會主委楊長鎮表示，16地同步升旗是六堆三百年來第一次，除了讓全國民眾見證歷史，也是希望傳達象徵團結的六堆精神，呼籲全國團結共同戰勝疫情。

楊長鎮說，六堆先民在1721年農曆五月初十豎旗堵禦，組成聯防組織，300年後，對高屏地區的六堆客家人而言，是極具紀念意義的日子，這天原本也規畫紀念大會等活動來表達對六堆先賢的感念，雖因應疫情在中央疫情指揮中心指引下，相關主體活動延至11月辦理，仍透過這樣的升旗來向先賢致敬。

楊長鎮不忘強調，六堆跨越族群、跨地域性的關係凝聚網絡與群體文化記憶，並保有高度文化認同長達300年，是台灣開發過程史上珍貴且獨特的文化資產，因此，客委會將與地方共同加強並珍視六堆文物，同時努力爭取將六堆認同登錄為無形文化資產。