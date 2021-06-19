國內疫情仍然嚴峻，外購國際疫苗到貨不如預期。總統蔡英文18日下午接見鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音，提出4點裁示，包括疫苗要原廠製造、原廠包裝、直送台灣。監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑表示，已於日前著手進行調查中央疫情指揮中心對疫苗整備及採購政策可能有不周、決策過程未見完備。資深媒體人黃創夏對此表示，這是不太尋常的連續舉動。

監察院表示，本土疫情在5月中旬後突然爆發，國內社會瀰漫恐慌與不安，國人對於疫苗施打有急切需求，有部分輿論認為中央疫情指揮中心對疫苗整備及採購政策似有不周，且決策過程未見完備。為究明實情，監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊以及蕭自佑已於日前著手進行調查。

黃創夏19日在臉書貼文表示，總統蔡英文親自出手處理疫苗難題，陳菊主掌的監察院、蔡英文提名任命的4監委，突然在蔡英文會見劉德音、郭台銘之後，宣布要調查疫苗決策與指揮中心。不太尋常的連續舉動，靜觀中。

網友紛紛表示，「有力人士出手了，所以砍掉沒利用價值的，順便拿來當遮羞布，一兼二顧。」、「可能這樣比較不會被廢院。」、「只是請監察院出來證明依法行政而已，無法證明故意阻擋快篩還有疫苗跟林林種種的決策錯誤。」、「做樣子，救民調。為卸責超前部署。」、「假動作平民怨，肯定查不出啥東西。」、「這個時候介入調查，時機對嗎？跟反對黨處處扯後腿有什麼不一樣？」