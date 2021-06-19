我國新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心5月中旬也宣布全國升為三級警戒，並要求多個行業應停業，連帶使職缺減少，有學者表示，若三級警戒持續再延續，屆時恐怕會出現大量倒閉潮、大量解僱等情況，依就業保險法明定失業勞工要去尋職才能領取失業給付，恐怕會排擠畢業後才去尋職的畢業生就業。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，以近5年勞動部的「青年勞動狀況調查」分析，應屆畢業生有包括31％的學生在畢業前開始找工作、38％是畢業後開始找、29％則為因兵役、升學或準備國考等原因未尋職。

李健鴻認為，因今年疫情5月中旬才爆發，對畢業前開始找工作的人影響不大，再加上各人力銀行、勞動部等資料都提到第一季職缺大增，預估今年已有25％至27％的青年已找到工作；但畢業後才開始尋職及未如期在畢業前找到工作，預估約有42％至43％、約12萬至13萬人左右，「這是我們要關心的一群」。

李健鴻提及，畢業前開始尋職的青年多為往如科技業、金融業等專業度較高的行業；而畢業後才開始尋職大多則是選擇服務業，「也是此次受衝擊最大的行業」，如果三級警戒持續維持，那餐飲業、零售業等勢必緊縮，甚至出現大量倒閉、大量解僱潮，被資遣的勞工勢必會與這些「畢業後才開始尋職」的青年互相排擠。

李健鴻認為，目前難以預料6月28日後三級警戒是否會解除，但如果28日繼續後維持三級警戒、甚至至8月，雖然目前政府有提供紓困貸款周轉，但預估可能只能稱半個月至1個月，如果三級警戒要再維持，政府勢必要思考下一波的紓困。