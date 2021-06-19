從命理角度來看，夢境可以反映一個人的狀態和運勢，命理網站「知命命理」分享，夢境中如果出現各種與建築物有關的狀況，分別代表不同意義，像是夢見住在大樓中表示現在心中不安、夢見在大樓底下走路代表將迎接意外之財，而夢見從頂樓往下看，竟代表對性愛的期待和害怕，快來看看你曾經出現過以下哪個夢境吧！

▍1.夢見高大輝煌的建築物前面有草坪

表示生活即將迎接豐富多彩，或是有機會到遙遠國度旅行和探索。

▍2.夢見低矮、新建的房子

表示家庭幸福，事業收益頗豐；如果房子破舊汙損，健康、愛情和事業將會越來越低迷。

▍3.夢見從高樓頂樓向下看感到害怕

表示對性愛既期待又害怕。

▍4.夢見從高樓往下看，人車來來往往很有趣

這是表示你的好運就要來了，而且你的主管可能會在偶然的機會提拔你。

▍5.夢見高樓拔地而起，令人嘆為觀止

表示你目前想要一份符合你的理想，又讓人有面子的工作。

▍6.夢見大廈陰森森

這是表示近期健康運不佳，或者朋友會找你麻煩。如果夢中你的人剛好在大樓裡面，那麼你的病情可能會加重。

▍7.夢見在摩天高樓的底層步行

表示將有意外的收入，例如撿到錢包送去警局，失主出現給予豐厚的酬謝金，意外之財將會從天而降。

▍8.夢見住在大廈裡

如果你現在的房子是獨棟的透天厝，這種夢境表示你精神上有所不安。也許正因單相思而苦惱，建議最好向對方告白，也許還有心心相印的希望，也好過一個人暗地煩惱。

▍9.夢見高樓霓紅燈

表示你的愛情方面將有喜事來臨，例如情人送來你喜歡的禮物，或是你到他們家去拜見家長，關係能更進一步。

▍10.夢見由高樓的遊樂廳向下看

表示在愛情方面將有幸運降臨，也許會收到情意綿綿的情書。

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