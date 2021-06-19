歐洲國家關注2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變異病毒，憂心近日英國的Delta變種病毒感染病例陡增，義大利及比利時宣布將對英國入境旅客恢復隔離措施。

世界衛生組織（WHO）表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為全球2019冠狀病毒疾病流行的主要病毒株，傳染力比最早在英國發現的Alpha變異病毒高60%。

英國首相強生（Boris Johnson）6月15日宣布，因COVID-19Delta變異株確診率大增，將防疫解封日期延後一個月。德國總理梅克爾和法國總統馬克宏6月18日呼籲歐盟國家協調重新開放邊界的政策，以防範新變異病毒。

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）6月18日宣布，由於英國近期新染疫人數激增，義大利對從英國入境的旅客恢復隔離要求。

而比利時同日也宣布從英國返回旅客必須隔離，衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）說當前必須保護比利時免受變異病毒演變影響，控制可能再起的疫情傳播。