漫威超級英雄大片《黑寡婦》因新冠肺炎疫情影響，延遲了1年多終於將在下月7日在台登場。36歲好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），自2010年在《鋼鐵人2》首次扮演「黑寡婦」娜塔莎羅曼諾夫一角，如今10年過去，她感慨自己變得更勇敢和自信，「她佔據了我10年的時光，也讓我成長為現在的模樣。我覺得對於未知，我變得更無所畏懼，對於自己的人生來說，也是很正面的進步。」

該片19日舉辦全球媒體線上記者會，除了史嘉蕾外，首次出現的新角演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、大衛霍柏（David Harbour）及導演凱特蕭蘭（Cate Shortland）、漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）同框宣傳，史嘉蕾以元老的身份興奮說道：「很高興看到更多人加入，也很開心看到他們『受苦』，逐漸融入漫威世界中。」

史嘉蕾喬韓森演出「黑寡婦」的經典姿勢，在片中被佛蘿倫絲普伊取笑。（迪士尼影業提供）

史嘉蕾喬韓森在片中有許多火爆動作戲。（迪士尼影業提供）

《黑寡婦》被視為史嘉蕾的漫威告別作，片中與她姊妹情深的佛蘿倫絲則被相中是新任黑寡婦。今年25歲的佛蘿倫絲飾演間諜特工，打戲不斷，就連與史嘉蕾初次見面的頭一場戲，就對打過招、痛扁彼此，「我想，沒有比打架更好的破冰方式了！拍完我們就變成朋友了」。談到「黑寡婦」一貫帥氣的落地姿勢，史嘉蕾則笑道：「我花了10年打造這個經典，結果在電影中一直被佛蘿倫絲虧！」佛蘿倫絲則說：「少來，妳明明就超愛的！」

大衛霍柏為電影添了不少幽默笑哏。（迪士尼影業提供）

瑞秋懷茲飾演的角色亦正亦邪。（迪士尼影業提供）

至於在片中飾演姐妹倆的偽裝父母瑞秋及大衛，為劇情增添不少家庭感和笑料，被問到最想跟哪位復仇者組隊，瑞秋與佛蘿倫絲一樣，最愛「綠巨人浩克」；大衛則直呼想與「獵鷹」合作。他所飾演的「紅色衛兵」，猶如蘇聯版的美國隊長，對此，大衛還直接點名在場的監製，喊話也想要一部角色獨立電影，豈料凱文費吉假裝訊號不好迴避話題，讓眾人大笑。