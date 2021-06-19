雲林縣長張麗善今（19）日宣布把全縣6497位鄰長、縣內284位殯葬從業人員納入下一波疫苗優先施打對象。雲林縣21日接種計畫仍是80歲以上長者優先施打，鄰長及殯葬從業者必須等下波疫苗撥補到位後再開始執行。

張麗善說，雲林縣第一波85歲以上長者施打疫苗能快速達成要感謝雲林縣府所有局處長帶領同仁、20鄉鎮市公所、村里長、村里幹事站在第一線為大家服務，完成全縣1萬8000多名老人逐一打電話與送達通知單的任務。

張麗善表示，接種疫苗的年齡層會越來越往下降，人數越來越多，村里長和村里幹事可能無法第一時間完成，這時必須借重鄰長的力量，既全面又快速通知民眾幾點幾分、到哪個場所施打，鄰長將成為社區防疫網的一員，因此6497位鄰長將造冊申請中央撥補疫苗。

雲林縣85歲以上老人有1萬8339人；80歲至84歲是2萬0829人；75歲至79歲是2萬2377人。

至於殯葬業者優先施打的原因，張麗善說，這段時間公祭停了，六月死亡的人數也多，外縣市傳出死後確診的個案不少，縣內殯葬業也很怕會遇到確診的案例而不敢處理，但家屬也不懂如何處理大體，為了讓無關疫情的往生者走得有尊嚴，必須讓殯葬業者沒有後顧之憂，縣府也把284名殯葬業者納入造冊申請疫苗。

雲林縣雲林縣去年5月火化人數是432人，今年5月是423人；去年6月1日至6月15日火化人數203人，今年同期是246人。