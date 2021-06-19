成龍在影壇地位舉足輕重，一舉一動備受矚目。日前被陸媒披露，近日他接連退出2家由妻子林鳳嬌全資持股的公司，引起網友揣測是否婚變。19日求證成龍公司營運總監朱陳鴻耀，他回應「他們感情很好。」破除離婚謠言，並指出人事異動僅為公司內部職務調整。

陸媒《新京報》指出，北京中泰龍威房地產諮詢有限公司、藝房紫（北京）文化傳播有限公司發生內部變更，本名陳港生的成龍退出監事職務，改為廖柔雯，這兩家公司均成立於2007年，法定代表人為他的妻子林鳳嬌。

林鳳嬌1982年與成龍美國祕密結婚，為愛犧牲事業，婚後按照丈夫意願，徹底退出演藝圈，39年的婚姻也歷經風風雨雨。2人的兒子房祖名18日則在台北另一頭，把人生第一次直播獻給好兄弟柯震東的慶生活動上，2人「世紀合體」，再次為7年前大麻事件道歉，吸引上萬網友在線見證。

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