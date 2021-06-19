針對台中地院法官質疑警方利用「簡訊實聯制」資訊辦案，刑事局19日澄清，警方為掌握嫌疑人的犯罪事證或行蹤時，會依《通訊保障及監察法》向檢察官聲請、由法官核准，核發電信門號調取票、通訊監察書，強調「簡訊實聯制也是通信紀錄之一」，警方偵查犯罪都是依通保法辦理，並沒有向衛福部調閱簡訊實聯制相關資料移作犯罪偵查使用的情形。

刑事局國際科今年2月偵辦一起電信詐欺案，報請台中地檢署指揮通訊監察，本月10日向台中地院聲請兩名犯嫌犯搜索票，其中一嫌准票，另一嫌因承辦法官張淵森認為在追查過程中，曾運用1922簡訊商店代碼而予以駁回。

彰化地檢署檢察官陳宗元今在臉書表示，無法認同該法官的文章，認為除非警方取得簡訊實聯制的內容時，沒有基於刑事訴訟法、通保法的規定，而是非法取得才有問題；在合法狀況下取得，當然有證據能力。並批行政機關可以大於立法機關制定的法律嗎？行政機關唬爛不做其他使用、做出完全無效承諾，是行政機關的問題，不是司法調查單位的問題。

警方表示，依法執行通監，會取得電信系統所產生的發送方、接收方的電信號碼、通信時間、使用長度、位址、服務型態、信箱或位置資訊等門號通信紀錄。若要知道通話及簡訊內容，也必須得到法官核准才能監聽、看到簡訊內的場所代碼等資料，絕非警方可以自行取得利用。

警方表示，該名不准搜索的犯嫌，經監察發現曾有發送1922實聯制簡訊商家代碼的紀錄，警方依通訊監察資料掌握他曾出現在某特定區域內，員警在該區域內逐一比對商家代碼，據以查出嫌犯出現實際地點，均依合法取得的通訊監察資料，再進一步以實地核對調查犯嫌行蹤的必要偵查手段。