透過科技合成技術，前主播何啟聖從中華大學校長劉維琪手中接過畢業證書。(何啟聖臉書)

本土疫情嚴峻，全台進入三級警戒，現在正值各大學校的畢業旺季，畢業典禮多改為線上舉行，其實只要發揮創意、利用數位科技，還是能留下難忘的回憶；中華大學今舉辦線上畢業典禮，拿到科技管理博士班的前新聞主播、現任人力銀行媒體中心總經理何啟聖透過巧思、合成方式，從校長劉維琪手中接過畢業證書，還雙膝下跪，請高齡90歲的母親為他撥穗、頒獎，他說：「這是一場難忘的畢業典禮」。

努力了6年，好不容易拿到畢業證書，何啟聖表示，為了讓自己有個難忘的博士班畢業典禮，決定客製化、自己在家舉辦；原本畢業典禮上，獲頒「斐陶斐榮譽學會榮譽會員獎」，但卻無緣上台領獎，除特別邀請母親為他頒獎外，同時為報答親恩，雙膝下跪、接受母親的撥穗，並給母親深深的擁抱，謝謝她的養育、教育之恩；何啟聖也在臉書PO出自己剪輯的畢業典禮影片，為自己留下紀念。

中華大學線上畢業典禮，畢業生也發揮巧思，何啟聖表示，特別將領取畢業證書及頒獎同學的照片，以合成的方式處理，彷彿是從劉維琪手中接過畢業證書，希望這份用心，來表達對畢業生誠摯的祝福。

何啟聖表示，形式上最高學歷到手，但學習的路沒有終點，將懷抱求知若渴的心情持續精進；何啟聖也預告，畢業之後，將朝向區塊鏈數位資產管理的工作來發展，希望再創職涯另一片亮麗的風景。