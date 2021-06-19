知名商業雜誌《富比世》（Forbes）報導，美國槍械大廠史密斯＆威森（Smith & Wesson）17日發表2021財年財務績效，稱其這1年共賺進11億美元（約新台幣305.7億元），顯示美國在新冠肺炎（COVID-19）疫情、大選和社會事件引發的街頭衝突，以及總統拜登宣示收緊槍械管制下，包括亞裔族群在內的美國民眾正持續搶購槍械和彈藥。

史密斯＆威森公布其2021財年（2020年5月1日至2021年4月30日）財務績效，稱其年淨銷售額達11億美元、淨利2.436億美元（約新台幣67.7億元），較2020財年增長1倍。執行長史密斯表示，由於市場對槍械和彈藥的強烈需求，該公司已連續4個季度創下銷售紀錄；並稱為慶祝公司在169年歷史中首次銷售額破10億美元，將給予所有全職員工1200美元（約新台幣33353.4元）的獎金，兼職員工也可獲得600美元（約新台幣16676.7元）的獎金。

《富比世》表示，在新冠疫情大流行期間，由於經濟動盪、政治對立、大城市犯罪率上升、多起大規模槍擊事件、對亞裔人口的仇恨犯罪、街頭動亂等危險情況，許多美國民眾購買槍械自保，估計出現了至少1000萬名「首購族」，其中包含愈來愈多的女性，以及亞裔美國人等少數族群；這些民眾大多購買適合隨身攜帶自衛的緊緻型手槍，以及用於防衛自家的霰彈槍和半自動步槍。

另外，由於拜登已宣示將收緊槍械管制，尤其將針對在多起大規模槍擊案中被使用的AR-15家族步槍，讓許多槍械愛好者趕在法令通過前積極屯貨。除了槍枝本體外，還包括15發或30發裝彈匣等配件，這類高裝彈量彈匣已在紐約州、麻薩諸塞州等多個州被禁。另外，9公厘等常見民用彈藥也持續熱銷，2020年有約8成民眾反映，在他們想買子彈時發現貨架上「空空如也」。