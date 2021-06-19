台北市長柯文哲今(19日)透露立法委員高嘉瑜協助小禾馨診所取得85瓶疫苗，高嘉瑜因此遭外界質疑關說。禾馨醫療營運長林思宏否認關說一事，表示該診所是依正規管道聯繫，並透露也曾與大安區某民代聯繫，但對方表明無法協助。有不少人詢問藍委林奕華，那名大安區民代是不是她，而她晚間也在臉書上還原事情經過，指5月時曾接到電話，但在確認了現行政策後，選擇尊重台北市衛生局。

林奕華今在臉書上表示，很多大安區的朋友和網友私訊問她，「禾馨診所曾請託大安區立委幫忙申請疫苗到他們診所被拒絕了」，指的是不是她？

對此，林奕華指出，在5月下旬，她的助理的確有接到電話，雖然保護基層醫護人員施打疫苗非常重要，但當時台北市衛生局對於醫護人員接種疫苗的規劃，是「經由基層診所造冊送至公會後，至指定醫療院所施打」，確認了現行政策後，我們回覆了台北市的作法和SOP，因為當時疫苗短缺情形更嚴重，我們選擇尊重台北市衛生局對基層診所醫護人員的一致政策。

林奕華認為，目前關於疫苗一直有許多爭議，最大的問題還是因為疫苗嚴重不足，她迫切希望有足夠的疫苗進到台灣，讓更多人都可以打到疫苗，提高群體免疫力，阻斷病毒傳染，這才是最重要的，我們團隊對於選民服務一向全力以赴，尤其對於市民朋友和弱勢族群碰到不公不義的事情，都是衝在第一線協助。但民代也要透明接受選民檢驗，所以對每件服務案件也必須精準判斷。

林奕華也說，未來我們也會繼續努力在各方面協助市民朋友，也希望疫苗趕快來，疫苗夠了，更多人能順利施打，都不會有這些紛擾，也才能讓大家盡速恢復正常生活。