中國大陸早前才宣布實行「三孩政策」，應對生育率下降。美媒引述知情人士報導，北京官員正著手制定計畫，將進一步放寬生育限制，並討論到2025年完全取消生育限制，可能會先在東北三省等出生率最低的省份，率先實行。

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國官員正計畫進一步放寬生育限制，向明確鼓勵生育的方向過渡，並可能在2025年，「十四五規劃」完結時，完全取消生育限制。該人士稱，中國可能會先在東北三省黑龍江、吉林及遼寧，全國出生率最低的地區，取消生育限制，然後推廣至全大陸。

據最新的人口普查數據顯示，過去10年東北三省人口下降1.2％，其中黑龍江2016年已容許夫婦可以生育第三胎。吉林政府研究人員亦在今年2月，在一份報告中建議政府草擬計畫，盡快結束生育限制。報道稱，消息反映隨著經濟增長放緩和中國人口結構走向老齡化，中國政府感到越來越大的緊迫性。