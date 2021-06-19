因應國內疫情爆發，勞動部6月15日起開辦「勞工紓困貸款」，原定辦理收件50萬位貸款名額，截至6月18日下午5時止，已有110萬9552人提出申請，銀行核貸34萬756件，勞動部宣布收件暫緩。網友近日則議論「年收入50萬元以下的生活」的真實情況。

勞工紓困貸款條件為年收入未超過50萬元的受薪勞工，才開辦不到4天就暫緩收件，有PTT網友就發文表示，「最軟的那一塊紓困貸款，4天飆破百萬人申請，代表台灣至少有上百萬人年薪在50萬以下」，好奇詢問，「年薪50萬以下過的是什麼樣的生活？」

對此，鄉民紛紛表示，「工作吃飯睡覺付貸款直到人生即將老去」、「50萬以下，領不到補助，一個月無薪假」、「滷肉飯配礦泉水的日子」、「沒啥存款，繳房租度日」、「早餐超市麵包（打8折時段買的午餐泡麵＋青菜；晚餐佛心自助餐然後沒什麼娛樂，大概是這樣」。

但也有網友認為，說年收入50萬元以下，只能算是檯面上，檯面下賺多少很難說。「都是月入百萬的房東啦」、「台灣有一種都市傳說叫家財億萬，身無分文」、「不到50萬是檯面上啦，檯面下賺到不知」、「一堆攤販月入幾十萬免繳稅拿低收補助還可以拿紓困金，你就知道繳稅的多笨」、「不用報稅的當然年薪50以下啊，但這些族群往往過地比受薪階級好」。