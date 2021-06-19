有民眾反映在松山機場搭機時，快篩站人潮大排長龍，連江縣長劉增應今（19日）下午主持防疫會議說，將協調立榮航空調整班機時間，避開松山機場人潮巔峰時段，持續呼籲民眾搭機前即完成快篩，保護自己也保護同班機乘客。

連江縣疫情指揮中心公布19日無新增確診個案、無新增密切接觸需居家隔離個案，目前無居家隔離個案。

劉增應說，有致電民航局長林國顯協調旅客快篩檢測不及問題，民航局空運組18日已與立榮航空公司完成協調，23日起原定下午1時10分松山起飛航班調整提前30分鐘，至下午12時40分，讓旅客在前、後航班之間，有充裕時間配合快篩檢測。

劉增應也強調，加速疫苗接種，提升群體免疫力，防疫作戰尚未結束，持續整備防疫能量及資源，以因應可能反撲的疫情。此外，曾對疫苗有嚴重過敏反應者，不建議接種，發燒或有急性中重度疾病者，待病情穩定後再接種。

連江縣疫情指揮中心表示，接種疫苗後應休息至少30分鐘，如有發燒反應體溫38度，一般約48小時可緩解，若出現呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，應儘速就醫，有任何防疫相關諮詢，可電洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。