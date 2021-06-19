逢甲大學對畢業生加碼奉送畢業生禮物，免費提供一系列增加就業競爭力的課程。（逢甲大學提供／盧金足台中傳真）

因應防疫，逢甲大學110級畢業典禮以預錄線上直播方式舉行。（逢甲大學提供／盧金足台中傳真）

因應防疫，逢甲大學110級畢業典禮以預錄方式，19日晚間6點在逢甲大學網頁等社群媒體線上直播。校長李秉乾引用英國前首相丘吉爾的話，「永遠不要浪費一場好危機。」人生充滿未知與挑戰，唯有以勇敢開闊的心胸面對挑戰，才能將危機變轉機。

首度舉行的線上畢業典禮，逢甲大學對畢業生的期許和祝福不僅不打折扣，還加碼奉送畢業生禮物，免費提供一系列增加就業競爭力的課程，讓畢業生在這段「等待」的沈潛時刻，好好自我充電、蓄積能量，在逆風中做好飛翔的準備，邁向人生下一個新里程。

逢甲大學110級共有博士班83位、碩士班980位、大學部4080位(含進修學士班)逾5000名畢業生。對於即將步出校門的110級畢業生而言，在就業市場上將面臨許多的挑戰和考驗。

逢甲大學董事長高承恕說，計畫之外的事情是每個人永遠學不完的功課，勉勵每一位畢業生「面對新挑戰，找尋新出路！」

校友總會總會長施鵬賢以大學長的心情，用「強身抗疫，虛心奮進」勉勵學弟妹，加入20萬的逢甲人行列，有最堅實的後盾。

典禮上表揚優秀學生，頒發礪德獎、力學獎、天行獎和及人獎等獎項，並由第27屆學生會會長賴玥云同學、國際科技管理學院美國加州聖荷西州立大學商學大數據分析雙學士學位學程的黃嘉文同學與金融博士學位學程陳德來博士生3位畢業生代表致詞。

逢甲大學鼓勵畢業生面對疫情衝擊，更要善用學習機會，逢甲大學特別在董事會的支持下，由推廣教育處用心規劃，推出6門精實線上課程強化就業競爭力，包括外語能力的訓練與資訊工具的學習，希望畢業生與其被動等待解封，不如積極準備一個更好的自己。