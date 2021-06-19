金門地區75歲以上長者接種AZ疫苗出現緩打潮，僅佔原調查有意願接種者的53.6％。（李金生攝）

金門地區75歲以上長者接種AZ疫苗，受到台灣猝死個案頻傳的影響，出現明顯的緩打潮，15日開打以來，包括9家合約院所和4大型接種站共施打2350人，僅佔原調查有意願接種者4381人的53.6％。

其中，自16日起開打的金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館等4大型接種站，因採分區、分時段的分流作業，並出動交通車接送，讓鄉親長者和家屬感到貼心和方便，首日施打情況踴躍，但次日受到媒體報導台灣猝死案件累增的影響，即逐日下滑。

縣衛生局統計，這4大接種站出現明顯的緩打潮，4天接種人數分別為金城579人、金寧481人、金湖288人、金沙176人，共計1524人。

另地區洗腎患者14日起由金門醫院及傅仰賢診所陸續完成接種，住宿型長照機構住民及其照護者也於18日由金門醫院分赴大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園進行到府接種服務共215人。同時針對公費接種第一至三類人員，9家合約院所也加開門診，並增加每日接種人數上限。

該局規畫下周開始，疫苗施打小組將深入社區，為臥病在床、不良於行的老人家提供到宅接種服務。

衛生局再次提醒，若近期身體狀況不佳或慢性病情不穩定，應待情況好轉再接種為宜。尚未接種的長者仍可電話預約，選擇就近的合約院所接種，並應注意防曬及補充水分。