疫苗施打後不良反應事件頻傳，疫苗接種率急降，桃園高齡施打首波15至17日針對81歲以上長者，3天施打率達71％，第二天甚至高達79％，但今針對79和80歲長者，接種率下滑到52％，減少近2成，市長鄭文燦原預估有5萬人施打也未達標，最後僅4萬9179人施打。

桃園市高齡長者疫苗接種計畫，採1日1年齡層分組施打，首日15日88歲以上長者造冊人數1萬9807人、實際接種1萬2384人、接種率63％；16日84至87歲長者造冊1萬7153人、實際接種1萬3625人、接種率79％；17日81至83歲長者造冊人數2萬0233人、實際接種1萬4675人、接種率73％，3天施打率達71％。

但19日79至80歲長者造冊1萬6321人，接種數卻僅8495人、接種率52％，幾乎是雪崩式下滑，較前3天平均數大減近2成，累積4天接種4萬9179人、總接種率66.8％，比鄭文燦原預估會有5萬人施打、總接種率68％，少了821人。

鄭文燦認為施打率下降和媒體報導疫苗不良事件影響，讓接種疫苗的長者和家人猶豫，另外莫德納疫苗即將抵台，也讓他們有所期待，希望等下一輪。桃園後續也將依據中央配賦新的疫苗數量，安排77歲至78歲長者接種，提升長者保護力。

鄭文燦也提到，疫情期間部份行業爭取納入疫苗優先施打對象，考量若各地方政府訂定不同類別、不同標準，將會造成混亂，因此桃園市將遵守中央流行疫情指揮中心所訂定的類別精準執行。

鄭文燦說，在疫苗數量有限的情況下，希望讓施打效益極大化，待完成高齡疫苗接種計畫，以及長照機構及洗腎患者施打，未來針對高風險工作人員，例如地方防疫人員等將造冊接種，各接種站剩餘疫苗將開放名單內的防疫人員接種。