桃園市議長邱奕勝19日為身處第一線防疫工作人員的1萬1738名鄰長請命，呼籲市長鄭文燦跟進台中市長盧秀燕，開放鄰長優先施打疫苗。(議長提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議長邱奕勝19日為身處第一線防疫工作人員的1萬1738名鄰長請命，呼籲市長鄭文燦跟進台中市長盧秀燕，開放鄰長優先施打疫苗。鄭文燦對此表示，各地方政府訂定不同類別、不同標準，將會造成混亂，因此桃園市將遵守中央流行疫情指揮中心所訂定的類別，精準執行。

邱奕勝表示，疫情不見趨緩，尤其最近在施打疫苗期間，除了第一線的醫護及防疫人員非常辛苦外，負責造冊及挨家挨戶分送接種通知單的里鄰長也很辛苦，他們還要負責居家隔離、居家檢疫民眾的關懷、通報、服務工作，形同第一線防疫人員，面對高危險環境，符合第二類第四項優先施打範圍及對象。

邱奕勝說，目前桃園市500多名里長，已於日前施打過AZ疫苗，但全市1萬1738名鄰長並沒有列入施打名單，直言事實上，鄰長才是真正的第一線人員，理應受到重視，至少要與里長受到同等待遇。

邱奕勝呼籲鄭文燦，為了建立全市完整防疫防護網，守護第一線的防疫人員，應迅速跟進台中市長盧秀燕，開放鄰長優先施打疫苗，一方面鄰長執行防疫工作時較有保障，里民及住戶也較為放心及安心，他請鄭文燦不要有黨派、立場之分，只要能對防疫工作有幫助，就勇敢、大膽去做。

鄭文燦對此表示，疫情期間部份行業爭取納入疫苗優先施打對象，考量若各地方政府訂定不同類別、不同標準，將會造成混亂，因此桃園市將遵守中央流行疫情指揮中心所訂定的類別精準執行。

鄭文燦說，在疫苗數量有限的情況下，希望讓施打效益極大化，待完成高齡疫苗接種計畫，以及長照機構及洗腎患者施打，未來針對高風險工作人員，例如地方防疫人員等將造冊接種，各接種站剩餘疫苗將開放讓名單內的防疫人員接種。