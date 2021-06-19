鄭人碩呼籲大家非必要別外出，在家也別忘了做運動。（海鵬影業提供）

工作滿檔的鄭人碩因疫情宅在家，獲得難得的空閒時間。（海鵬影業提供）

《角頭》系列億萬票房男星鄭人碩因疫情三級警戒宅在家，但仍不忘天天健身維持身材，他親自示範如何在家就地取材，利用椅子、毛巾和水壺「三樣法寶」輕鬆做運動，鄭人碩特別叮嚀，輔助健身使用的椅子，椅腳絕對不能有輪子，以免摔倒受傷。

鄭人碩的「居家健身」菜單好學易懂，「只要照著我按部就班做，深蹲、下肢訓練、核心肌群，全身上下的肌肉都能夠鍛鍊到」，他強調，居家健身重在運動和出汗，千萬不要逞強，做超過自己體能的組數，更要注意隨時休息和補充水分。

鄭人碩除了每天一定要完成健身課程，愛乾淨的他喜歡整理家裡，「就大掃除完小掃除，然後我很喜歡老片，這陣子拼命看」。疫情讓他和兒子分隔兩地，兒子目前住在中和，「我有幫他準備好幾百個3D兒童專用口罩，還有大量的酒精」。至於工作的部分，他表示受到疫情影響，目前都往後延，「但還好沒有聽到被取消的，希望不要聽到，我會好好待在家中防疫」。

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居家防疫期間，不少明星藝人會在網路社群po出自己動手做的料理，原本就喜歡做菜的鄭人碩說：「我本來就每天自己做菜，只是現在時間空下來，做菜的樣式越來越多越豐富！」他透露包含小薰（黃瀞怡）在內的親朋好友吃過都稱讚，「他們都說我（煮的菜）真的比外面那些星級料理還要到位，還要好吃、創新和豐富。」但他表示自己不喜歡跟風，所以沒有打算po照，他害羞說：「滿足自己的做菜慾和填飽家人的肚子就好啦！」

這陣子疫情嚴峻，鄭人碩表示，看到電視上那些前線醫護人員日夜奔波很心疼，「他們其實每個人都傷痕累累、三餐不繼，而且穿上防護衣，連上廁所都很不方便，在想有沒有什麼方法讓他們舒壓」，他表示會和經紀人討論，看看是否發揮自己的手藝包水餃給醫護人員吃，為他們加油打氣。

鄭人碩近來也不忘常常在粉絲團耳提面命粉絲「乖乖待在家，不要亂跑」，「防疫光靠一個人是不夠的，每個人都要貫徹做好這件事情，一個都不少」，他說著說著，電影《角頭》中的「阿慶」上身：「年輕人也不要想說防疫在家沒事做，就到外面走來走去，如果要趴趴走，得要經過我同意才行！」