鴻海、台積電昨(18)日紛紛取得政府授權，可自行向BNT洽購新冠疫苗，若一切順利可望再為國內疫苗劑量增添1000萬劑，衛福部長陳時中表示，只要取得德國原廠的BNT疫苗，「一定會進得來」，不擔心同時有兩家企業採購會發生排擠效應，政府希望他們都成功。

鴻海創辦人郭台銘欲購買BNT疫苗遭技術卡關，昨凌晨發布臉書「向總統蔡英文報告」，提出8點聲明，指民進黨派系間對他採購疫苗有不同意見，希望能與蔡英文見面。對此，陳時中昨天上午在立法院參加朝野協商，面對媒體提問時，表情凝重不願多談，僅冷回說「等報告弄完再說」。

中午行政院召開記者會宣布正式發函授權鴻海、台積電代表政府採購1000萬劑BNT疫苗。下午陳時中在指揮中心例行記者會說，總統已做出指示，政府一定會盡量協助民間企業採購疫苗，透過公私部門齊力合作，以買到疫苗為最高指導原則，也會發函授權給永齡基金會以及台積電，讓他們能用這樣的授權去洽談BNT疫苗贈與台灣政府，「我們會積極辦理，也期待會成功。」

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今日發文怒轟，表示基本上陳時中開放民間公司購買BNT疫苗，也就是開放他們向BNT大中華區的代理商「上海復星」購買，那到底為何當初要陳時中向代理商購買時，卻舉著一大堆「反中」的理由來拒絕呢？

該粉專表示，民進黨政府以前可以利用反中掩蓋施政荒唐，因為人們可以容忍國家衰退，結果食髓知味，連面對防疫不力還想故技重施，這下人民無法忍了，再忍下去說不定哪天死的是自己！

而該粉專也指出，民進黨政府這次政策髮夾彎的原因，根本就不是因為國內疫情嚴重、死了5百多位無辜民眾，而是因為政府防疫不利，民調崩跌，民進黨眼看民怨沸騰，才同意找BNT大中華總代理上海復星購買疫苗！