台南75歲以上及65歲以上原住民 即起接種AZ疫苗 21:122021/06/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲晚間宣布，為加速提升台南市市民保護力，宣布即日起展開台南市75歲以上及65歲以上具原住民身分者AZ疫苗接種作業，上述身分之長者將由區公所里幹事通知接種時間與地點，提醒長者前往接種時攜帶身分證及健保卡。 台南第2例 86歲老婦打疫苗2天後心跳加快送醫不治 嘉義市打疫苗再添2死 67歲洗腎男接種隔天猝死 #接種 #75歲 #65歲 #AZ #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗出現緩打潮 屏縣下周開放76歲以上施打 17:272021/06/19 生活 台南86歲翁接種疫苗隔天跌倒重傷插管 家屬盼釐清真相 19:292021/06/19 生活 75歲母親突被取消打疫苗 藍心湄無奈：像被噹沒用的人 11:062021/06/19 娛樂 高市21日開放78歲以上長者打疫苗 陳其邁：接到通知就去打 15:362021/06/19 生活 因應疫苗緩打潮 台南機動調整年齡限制 20日放寬80歲以上長者施打 16:182021/06/19 生活 緩打潮擴大疫苗剩不少 北市明起開放75歲以上長輩預約 16:522021/06/19 生活 不甩指揮中心 台中1.3萬名鄰長 今優先施打AZ疫苗 10:422021/06/19 生活 桃園施打年齡放寬到79歲 鄭文燦：為全民接種預做準備 10:372021/06/19 生活 接種AZ疫苗後猝死頻傳 醫揭疫苗2大相關死因 05:232021/06/19 健康 最年輕61歲！新北增3例接種AZ死亡 均有慢性病累計13死 15:352021/06/19 生活 88歲老翁怕打針離家迷航 果園被尋獲 09:502021/06/19 社會 生活熱門新聞 遭指揮中心打槍忍痛報廢40劑疫苗 台中醫不忍了怒嗆24字 - 生活 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 新北628後美術館、電影院有望解封？侯友宜回應了 - 生活 桃園＋8確診足跡曝光 包含國防部福利站、2間小北百貨 - 生活 美援250萬劑莫德納疫苗明抵台 宅神笑回11字：真是不好意思 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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