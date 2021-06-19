台南市長黃偉哲晚間宣布，為加速提升台南市市民保護力，宣布即日起展開台南市75歲以上及65歲以上具原住民身分者AZ疫苗接種作業，上述身分之長者將由區公所里幹事通知接種時間與地點，提醒長者前往接種時攜帶身分證及健保卡。