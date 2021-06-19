高雄無業林姓男子今（19）日下午持刀搶超商，蒙面的他光天化日衝進超商，亮刀大喊「錢交出來」，搶得收銀機內4400元後逃逸。警方獲報立刻調閱轄區，監視器，2小時不到逮到林男，訊後依強盜罪嫌移送。

今（19）日下午1時17分，鳳山警分局接獲衛武營都會公園對面的全家超商報案，女店員驚恐表示，一名男歹徒持刀劫走現金，但沒有傷人。警方獲報後，隨即派員前往採證並調閱相關監視器畫面，發現林男下午1時許，頭戴漁夫帽、口罩，從衛武營都會公園步行前來超商，當著女店員面前亮出1把水果刀還大喊「錢拿出來！」脅迫女店員從收銀機裡拿出現金，女店員不敢不從，交出4400元，林男得手後徒步往新康街方向逃逸。

警方隨後便循線在鳳山區南京路逮獲正準備出門林男，也在其住家公寓樓梯間起獲水果刀。林男到案矢口否認犯行，可女店員指證無誤，加上有監視器影像為證，訊後依強盜罪嫌移送地檢署。