歐盟在7月1日起啟動的「疫苗護照」制度，未來國人若是未施打WHO認證的四大廠牌新冠疫苗，入境時仍需篩檢與隔離，包括傅崐萁在內的10位藍營立委共同提案，要求衛福部在一個月內，擴大採購4000萬劑四大廠疫苗，讓國人疫苗接種涵蓋率至少達到90%以上，未料此項提案遭到否決，讓傅崐萁相當痛心，痛批民進黨用最粗暴的方式阻擋提案，希望民眾認清民進黨真面目。

藍委提案急購4000萬劑四大廠疫苗遭否決。(戴志揚翻攝)

根據傅崐萁等10位藍委提案決議文表示，有鑑於新冠疫苗接種傳勝疫情之最佳解決方案，更是全世界解封往來通行及交流的安全護照，目前我國採購近3000萬劑新冠肺炎疫苗，涵蓋國人人口僅65%群體免疫門檻。

此外，歐盟正推出「數位歐盟新冠證明」，通稱「疫苗護照」，並從今年7月1日起正式啟動，目前舉凡不適接種輝瑞BNT、莫德納，AZ以及嬌生等四款歐盟認證的新冠疫苗旅客，入境歐盟仍須接受篩檢及隔離，預見未來世界亦將比照建立疫苗護照制度。

此時衛福部於第三次防疫追加預算，針對辦理疫苗採購共編列264億4623萬元，應立即於一個月內盡速採購完成世界衛生組織認證並列入「緊急使用清單」之新冠疫苗，並擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗涵蓋率達90%以上，除了維護國人健康及安全，更讓未來國人能通行全球無礙。

此項提案共獲得傅崐萁在內的10位藍委共同連署提案，未料最後仍未通過。

傅崐萁獲知提案遭到否決後，語重心長表示，全國人民目前都陷在新冠肺炎的恐懼與恐慌當中，不但有1萬多人多人確診，而且蓋牌的黑數不知有多少，也造成5、6百位鄉親不幸往生，去年民進黨政府向全國人民要了4千2百億，在今年此時又要了4千2百億，總計8千4百億的錢，我一直希望執政黨能負起基本的人道責任責任，既然拿了人民那麼多錢，盡快向國外購買WHO認證的疫苗買進4千萬劑。

傅崐萁強調，即便是民進黨一個月後，因為某些因素還買不到疫苗，但只要向國人說清楚，只要理由正當，我相信民眾都會諒解，但現在全民陷入恐慌中，民進黨卻用這最粗暴的方式，否則我的提案，這就是民進黨對待台灣人民希望的面目，希望大家了解民進黨真面目。