今天在世界田徑場上又有人破紀錄了，美國鉛球好手克勞斯(Ryan Crouser)創造奇蹟，他在美國田徑奧運選拔賽決賽，以23公尺37打破高懸31年男子鉛球世界紀錄，讓外界為之驚嘆，而克勞斯早就是鉛球界頂尖人物了。

Ryan Crouser‼️ WORLD RECORD 23.37m(76-8 ¼)pic.twitter.com/Lo8dmgNviH — FloTrack (@FloTrack) June 19 2021

他的豐功偉業非常多，2016年里約奧運他就是金牌得主，並在當時破了奧運會鉛球紀錄，那時他投出22.5公尺成績，並在2019年世錦賽奪下銀牌，打破室內男子鉛球紀錄，如今他可說是締造男子鉛球室內和室外的世界紀錄，想必其他選手都望塵莫及。

在比完賽後，成為世界第一的他表示：「對我來說非常特別，一直想打破世界紀錄，現在有種如釋重負的感覺，我知道我的力量在哪，只要專注在鉛球上面就好，我不斷在思考這點，最後我做到了，這感覺真的非常特別！」

而克勞斯這次能突破紀錄絕非僥倖，因為他從奧運選拔賽預賽就丟出22公尺92驚人成績，接著決賽前三次投擲分別繳出22公尺61、22公尺55、22公尺73成績，第4擲突破自我投出23公尺37，刷新世界紀錄，此前美國選手最好成績是23公尺12，由巴恩斯(Randy Barnes)締造。

目前創造空前紀錄的克勞斯也將參加東京奧運，毫無疑問他要鎖定金牌，也有機會再突破奧運紀錄。克勞斯目前年僅28歲，身材非常魁武，有201公分和132公斤，踏入田徑界時專攻鉛球和鐵餅，在青少年時期就是家喻戶曉的人物，曾拿過2009世界青少年田徑錦標賽鐵餅銀牌、鉛球金牌。