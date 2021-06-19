日本車用晶片製造大廠瑞薩電子於3月發生大火，導致那珂廠產線停滯，在當時對車廠無疑又是一個壞消息，對車用晶片短缺雪上加霜，而在三個月後的現在，瑞薩電子預估，將在6月底前恢復所有產能，為汽車產業帶來難得的福音，「但能否緩解現下車用晶片的短缺，取決於瑞薩的出貨速度何時恢復至災前水準」。

日本瑞薩電子（Renesas Electronics）3月中旬位於茨城縣常陸那珂市的工廠發生火災，導致產能停擺，發生火災主要是一棟製造12吋晶圓的大樓，對汽車產業帶來一定程度的影響，所幸近期該公司產能即將全部恢復，期望能緩解車用晶片的短缺。

《日經亞洲》報導，據知情人士透露，瑞薩電子自4月17日重啟後，產能已恢復至95%以上，但仍需進一步調整才能回到事發前的生產水準；在火災發生後，瑞薩替換了許多設備，主要因為晶片製造設備是以「奈米級」的高精準運作，也就意味著產線需要更仔細的檢驗，以確保穩定的品質出口。

整體來說，瑞薩電子正按部就班的從火災中恢復，「但車用晶片短缺的現象是否能達到有效的緩解，這將取決於瑞薩出貨速度何時恢復至災前水準」。

美國諮詢公司AlixPartners預估，晶片短缺將造成今年汽車產量減少約390萬輛，汽車製造商營收也將因此衰退1100億美元。

波士頓資訊集團（Boston Consulting Group）駐東京董事總經理Yuichi Koshiba表示，現今所有類型的半導體晶片都供不應求，晶片製造商可能還將持續一段時間的產能滿載，而這時候瑞薩產線的負載量能則至關重要。