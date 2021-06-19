日本「國民老婆」新垣結衣與堺雅人合作的律政劇《王牌大律師》以嚴肅的法律案件套用浮誇的表演方式呈現，當時在東京國際戲劇節、日劇學院賞等贏得不少獎項肯定。 八大戲劇台將從20日起，每週六、日晚間6點播出，續集《王牌大律師2》預計7月接檔播出，讓日劇迷及觀眾一次重溫新婚人妻新垣結衣的早期系列代表作。

男主角堺雅人服貼的油頭造型令人印象深刻外，他在劇中猶如機關槍的長串台詞，霹靂啪拉毫無頓點，更令人折服。新垣結衣抖出導演曾對堺雅人講話如此飛快提出意見，笑說：「如果你再講快一點，就要上字幕了！」擔心觀眾跟不上節奏聽了霧煞煞，新垣結衣則笑說，這是她拍戲以來頭一遭遇到演員被說講台詞講太快，但其實這點讓她深感佩服，能一口氣講完台詞新垣結衣覺得非常厲害。

新垣結衣飾演是一位充滿正義感的熱血新進律師，因為一次訴訟而認識法律界傳奇人物堺雅人，性格與想法完全南轅北轍的兩人，雖然每次訴訟中彼此不斷發生衝突，但一走進法庭則是炮口一致對外、合作無間。堺雅人談到這部戲光是靠劇本本身的魅力，就能推動他接演出這部戲的主因。另外，他角色常面臨一長串的台詞考驗，堺雅人對於這部份，曾表示只要背得住，哪怕是用朗誦的方式唸出來也是挺有趣的，開玩笑稱自己把目標訂的很低，只求背得住台詞就好。

新垣結衣覺得很有意思的地方就是打鬧、吵架的戲份很多，加上劇中一些用語、提示語猶如擦邊球一樣，令人感覺像這種暗語是不是都快到禁播邊緣了，但回想起來仍充滿新鮮感，拍攝時期是非常開心的。另外有場對手戲，新垣結衣從堺雅人的餐盤裡抓了蛋捲往嘴巴塞，這一幕的安排新垣結衣透露，開拍前有計算過蛋捲的尺寸大小，因為食物太大會無法講台詞，塞進嘴巴時要露出一點蛋捲在嘴角邊，再用手擦掉，整段要求一次到位，提到這段拍攝過程讓大家都覺得不簡單，是一個不同的挑戰。