台灣女星郭碧婷多年前開始把工作中心轉往大陸，也在人氣系列電影《小時代》中飾演女主角之一的南湘，獲得高知名度，之後更嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐，變成豪門媳婦，去年生下一個寶貝女兒升格人母；日前郭碧婷產後首次錄節目，儘管體態已快恢復成懷孕前的模樣，但寬鬆休閒穿搭卻惹議，遭網友質疑「太廉價」。

郭碧婷替向佐生了寶貝女兒後，淡出螢光幕休養很常一段時間，直到不久前才出席公開活動和錄節目，她產後復出第一個加盟的節目《閨蜜好美》，在宣傳照和影片中都能發現氣色恢復得不錯，和懷孕生子前的模樣已相差不遠；但產後回歸的休閒款穿搭，卻意外出現正反兩極評論。

郭碧婷在節目中穿著輕鬆的運動套裝，被少數網友認為看起來太廉價。(圖/ 摘自微博)

郭碧婷產後休養一段時間才回歸。(圖/ 摘自微博)

在宣傳美照和影片中，郭碧婷一頭烏黑長髮披肩，身上穿著一套鵝黃色的運動套裝，休閒又寬鬆的設計看起來相當年輕有活力，有不少粉絲稱讚她這樣看起來很有活力；但有部分網友卻不滿意郭碧婷的打扮，覺得她現在是豪門少奶奶，穿著運動服錄影太過隨便，且看起來特別「廉價」。

不過，郭碧婷在節目上言談中，只要聊到女兒時，一臉幸福美滿的笑容，讓女神顏值增添另一種風味，許多人也注意到現在的郭碧婷，反而多了另一種魅力。