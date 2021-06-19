上海知名台商麵包連鎖店「宜芝多」，19日驚傳無預警停業，且還爆出公司拖欠員工薪資，上海官方已介入調查。

台灣烘焙師蔡秉融創立的「宜芝多」，在上海無人不知，在當地營業22年，麵包店幾乎遍布了上海各個地鐵站，不過據《澎湃新聞網》19日報導，宜芝多不少門市卻悄然關閉。位於上海地鐵13號線江寧路站和地鐵12號線南京西路站內的宜芝多，店內還有未銷售完商品，包括收銀台的收銀機銀幕都是亮的，卻未見任何人員蹤影。附近民眾指出，店面已經關閉2天左右，有消費者的蛋糕券無法兌換和退款。

宜芝多總經理蔡秉融。（圖／報系資料照）

另外，《上觀新聞》引述業內人士分析，宜芝多疑似一夜之間全部關門，其實有跡可循。宜芝多在去年就因為疫情被迫大量關店，身兼創辦人、總經理的蔡秉融坦承，欠租人民幣2000多萬元（約新台幣8700萬元），宜芝多前年每月營收就有2000多萬元，據《中央社》指出，蔡秉融受訪時表示，疫情最嚴重期間，營收掉到只剩15%，他難以貸款周轉，資金缺口逾億元。

去年9月，宜芝多就被爆「關店潮」，上海街頭的宜芝多大約少了70 家，約是宜芝多原有門市的一半。外界推測，受到疫情影響地鐵客流、市場競爭激烈等導致宜芝多收縮戰線。據宜芝多七莘路門市相關負責人也透露，上海多家宜芝多的門市都已停業，公司還拖欠員工薪資，目前已在進行勞動仲裁，而上海閔行區市場監管局表示，目前已介入調查。

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