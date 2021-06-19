針對紓困4.0預算案，無黨籍立委傅崐萁提案要求擴大採購國際認證的疫苗，遭綠營封殺。（摘自傅崐萁臉書）

立法院昨天三讀紓困4.0預算案，共編列2594億9900萬元，但在野黨提出國產疫苗須完成三級臨床、公開3＋11紀錄、擴大採購國際認證的疫苗等提案，全遭綠營封殺，無黨籍立委傅崐萁今在臉書向鴻海、台積電加油打氣。

立院昨天三讀預算規模近2600億的紓困案，面對在野提出普發現金1萬、確診身故補償、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播、要求衛福部公開3＋11會議紀錄等提案，全遭綠營封殺，其中疫情重災區萬華的在地立委林昶佐，也都投下反對票。

無黨籍立委傅崐萁今在臉書表示，他與藍委蔣萬安、許淑華等人共同連署提案，要求政府編列264億4623萬元，立即於1個月內儘速採購獲WHO認證並列入EUA清單的新冠疫苗，擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗覆蓋率達9成以上，很遺憾，慘遭否決。

外界引頸期盼鴻海與台積電共1000萬劑BNT疫苗，在獲得政府授權後，能儘速採購到貨，傅崐萁也喊話，「護國神山，郭董，搶救台灣，加油！」