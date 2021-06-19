民眾親眼目睹有蛇爬入機車引擎內，八里動物之家動保員立即攜帶捕蛇器材趕往現場。（動保處提供）

夏季是蛇類出沒高峰期，新北市政府動保處日前接獲民眾報案，於新莊福壽街民宅外，民眾親眼目睹有蛇爬入機車引擎內，八里動物之家動保員立即攜帶捕蛇器材趕往現場，但因蛇鑽入車殼內，經附近機車行協助拆解後，順利將蛇捕獲，載往人煙罕至的樹林中野放。動保處呼籲民眾遇到蛇，要保持冷靜，保持適當距離，撥打1999通報專人處理。

八里動物之家動保員接獲蛇案通報，火速抵達現場，民眾飽受驚嚇表示，有蛇爬入機車內，但從機車外觀無法看到蛇的蹤影，為維護民眾安全，民眾與動保員商量後決定拆車抓蛇！現場動保員立即偕同民眾將機車牽往附近之機車行，請機車行協助拆下車殼，又因為蛇小很會鑽，花費一陣拆車大工程，從置物箱到前車頭，最後拆除了腳踏墊，才發現蛇蹤影，動保員以捕蛇夾抓住，經辨識原來是一隻小臭青母，趕緊裝進預先準備的蛇籠，載往人煙罕至的樹林中放生。

新北市去年接獲民眾通報捕蛇案件共計3679件，動保處表示，夏天炎熱，常會看到臭青母，黑眉錦蛇，眼鏡蛇，龜殼花出沒，而隨著氣溫日益昇高，蛇常常出人意料地出現在民眾住家附近，有些身體細小如大頭蛇，就喜歡鑽至夾縫生存，甚至鑽到車體內，車子常發動使用，避免長期停放，可減少這狀況發生。

八里動物之家獸醫陳冠穎表示，臭青母並非保育類，其屬大型蛇類，最大可長至約265公分，吻端至眼睛上方有王字形斑紋，又有王錦蛇之稱，白天晚間均會活動，性凶猛活潑，動作迅速敏捷，具攻擊性，肛門腺相當發達，能分泌惡臭之分泌物，因而得名臭青母。

動保處表示，捉蛇是高風險業務，需確保每個環節都符合安全規定，呼籲民眾，如果沒有具備相關知識，不要輕易嘗試自行處理，應通報動保處後靜待外勤人員前往，也不要過於靠近，聽從現場人員指示，保持在安全距離外，如需通報捉蛇案件，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線報案。