歐洲國家盃足球賽在上周發生一件可怕的事，丹麥王牌球員艾瑞克森(Christian Eriksen)在對芬蘭比賽中突然昏倒在地，一度瞪大雙眼失去意識，幸好現場醫療人員緊急進行CPR(心肺復甦術)搶救並送醫，後來情況良好也沒有再惡化。

而今天又傳出了大好消息，那就是艾瑞克森正式出院了，這個消息由丹麥國家隊發佈，內容說道：「艾瑞克森已成功接受手術，並於今天出院，他已經和國家隊戰友和教練見過面，之後將回家和親人一起團聚！」

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18 2021

狀況恢復良好的艾瑞克森也對外發出聲明，他說：「隊友們踢了幾場精彩比賽，能再見到他們真的很棒，無須多說什麼，周一對俄羅斯比賽我會好好為他們加油。」由此可見艾瑞克森目前精神狀況相當好，心裡也緊緊和球隊聯繫著，希望丹麥能繼續踢出好成績。

在艾瑞克森住院治療的這段期間，許多球隊和球員紛紛獻上祝福與敬意，其中俄羅斯國家隊在推特表示：「我們與丹麥國家隊的艾瑞克森同在，希望一切順利平安！」前天丹麥與比利時的比賽踢到第10分鐘，場邊特別喊了暫停，讓全場所有人起立為這位勇敢球星鼓掌歡呼。

而當天丹麥也帶著艾瑞克森的意志努力拚戰，終場雖然以1：2輸球，但仍獲得外界一致好評，目前丹麥要在台灣時間6月22日半夜3點對抗俄羅斯，相信有艾瑞克森的加油他們能努力搶下本屆首勝。不過艾瑞克森的醫生為他植入心律去顫器(ICD)，據外界報導若植入此裝置，將無法再於義甲賽場上踢球。