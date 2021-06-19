立法院昨三讀紓困4.0預算，國民黨提普發現金1萬元、確診身故補償機制等，全遭綠營封殺。國民黨主席江啟臣晚間表示，國民黨逐一揭開蔡政府的錯誤決策，盡全力支援防疫前線，募集防疫物資，為醫護發聲，當有一天台灣走出疫情，國民黨要為疫情期間三餐無濟的弱勢群眾，因疫情離世的國人，走街頭、走法院、討公道。

江啟臣說，民進黨在國會遇到國民黨的提案，不管內容，逢國民黨就反對，昨在立法院用黨意封殺民意，否決了「加速採購國際認證疫苗，8月底3000萬劑」，這是告訴民眾政府不想積極採購。

他表示，民進黨否決「國產疫苗EUA審查全程直播」、「國產疫苗完成三期臨床報告再施打」，這是告訴民眾，政府要黑箱、在違反國際標準下，強硬闖關國產疫苗。

他還說，民進黨還否決了「3＋11決策會議紀錄公開」，這是告訴民眾，政府不准你咎責，用多數暴力，封鎖訊息，不讓民眾知道為什麼台灣會走向疫情爆發。

江啟臣痛批，一場疫情讓民眾看清楚民進黨，這是一個不顧人民性命、黑箱硬幹、獨裁霸道的政府，這種政府沒有什麼從天而降的公平正義，只有團結的人民向政府發聲才能討回公道。