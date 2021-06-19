賴東賢與王碩瀚因演出日本SPO、Vidol、KKTV共同出品的BL原創網劇《約‧定I DO》，以甜蜜CP感成為腐女新寵，兩人日前接受視訊專訪，被問之後想要挑戰的角色類型，王碩瀚表示，很想演出韓劇《黑道律師文森佐》這類以暴制暴、武打、血腥的黑手黨角色，賴東賢則說自己較貪心，想嘗試的類型很多，曾在消防局服替代役的他，特別許願想要演《火神的眼淚2》，「因為那一年，我親身經歷過許多案件，比戲裡更深刻、更戲劇化」。

賴東賢說，4年前他在消防隊服了1年替代役，真的讓他看盡許多人生百態，聊起曾經歷過印象深刻的案例，他說，有次附近工廠的一位工人手捧著自己另一隻手走進分隊，問他們能否幫忙，「我看到的是，他五隻手指頭都已經被機器夾爛、直接裂開分開來，我們趕緊先幫他消毒傷口、包起來馬上送急診」；也曾接獲一位阿公失足滑落水的報案，「我們手牽著手下去打撈，後來用霸王勾，一下去就勾到阿公，但已經是面朝下、走了的狀態，大家一起把阿公遺體搬上岸後，家屬圍在旁哭到痛徹心扉，沒想到任務結束後，家屬們還特別跑來謝謝我們找到阿公，「原本只是很專注在處理這件事、沒有太多私人情緒，結果一被道謝的當下覺得很鼻酸，家屬應該把心力用來處理阿公後事，竟然還專程跑來跟我們致謝」，他說至今都還記得當時觸摸到阿公遺體時的觸感。

王碩瀚（左）、賴東賢拍戲拍出好交情。（Vidol提供。賴東賢服裝：INF、妝髮：麵麵）

還有一次，他接到報案，一位重度憂鬱的阿嬤從13樓墜樓摔在二樓露台，「因為阿嬤墜落時撞到二樓柵欄，身體從腰被截成兩段，血就這樣從二樓露台往一樓滴。當時的狀況真的很難救，我們還特別出了器材車，我跟學長一起爬到二樓，先把她被截開的身體集中在一起，但因社區沒有任何一戶住戶願意讓我們把阿嬤從他們家移出去，最後只能從二樓把阿嬤包緊緊，用繩結方式送下來，因家屬堅持與要求，還是上了救護車送急診。那次真的看到了身體的橫切面、大量的血，看到很多鼻酸畫面」。

王碩瀚（左）、賴東賢拍戲拍出好交情。（Vidol提供。賴東賢服裝：INF、妝髮：麵麵）

他服役之前就考了「EMT-1」（初級救護技術員）證照，平常也喜歡看驚悚、恐怖、血腥、暴力影片，所以對於看到的那些景象不會害怕，「是我自己選擇要到消防隊服替代役，因為想要經歷很不一樣的一年。結果果然很水深火熱，從車禍、路倒、吸毒、國道高速追撞、工廠大火等都經歷過，真的看盡人生百態」。

王碩瀚（左）、賴東賢拍戲拍出好交情。（Vidol提供。賴東賢服裝：INF、妝髮：麵麵）

至於從男團單飛、還是戲劇圈新人的王碩瀚，之前在《天巡者》演校草渣男，這次除了擄獲許多腐女，帥氣可愛外型更讓他圈了許多婆媽粉，他笑說自己的螢幕初戀、初吻、第一次床戲都給了賴東賢，還虧對方已經是開過車的老司機！賴東賢則笑說：「我之前也只拍過一次床戲！但起碼比他有經驗，遇到激烈的床戲，我感受得到他確實滿緊張，所以會叫他祭好拍攝時的指令和動作就好，其他就交給我」。

兩人近期都因此劇收割許多海外粉絲，除了日本、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓，還有遠從阿根廷、尼泊爾、伊朗、墨西哥等地的粉絲都常來留言，很多網友甚至跪求他們「在一起」，被問有沒有真到可能被掰彎、轉性愛男生？賴東賢說：「如果彎了就彎了，沒關係，喜歡就是喜歡，沒有分性別！」王碩瀚也說未來會怎樣也不知道，「如果發生，就發生囉！沒有絕對說不會，我不敢保證」。

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