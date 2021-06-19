行政院授權台積電、永齡基金會代表政府購買BNT疫苗，兩者將各洽購德國BNT原廠疫苗500萬劑，由內部專責採購單位直接採購。媒體人吳子嘉表示，如果台灣進口BNT疫苗1千萬劑，態度就很明確了，就是以國際採購優先，已經出現這個大政策方向。

美麗島電子報董事長吳子嘉18日在《關鍵時刻》節目中表示，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的內閣，對國際採購疫苗政策的失策，以致事情弄得有點混亂，現在總統蔡英文自己跳出來拍板，打出一張最漂亮的牌，把台積電打出來了，就是蔡英文做主，蘇貞昌不見了，高端的消息也沒有了。如果台灣進口BNT1千萬劑，態度就很明確了，就是以國際採購優先，已經出現這個大政策方向。當這個政策一出來之後，全世界友邦或是想要賣疫苗的、或是想要技術合作疫苗的國家，都會跟台灣合作，因為打出了台積電。

吳子嘉接著表示，台積電「化緣」的力量比台灣還強，台積電讓歐美先進國家大廠商痛苦的機會比較大，台積電卡他們的機會也比較多，所以台積電這個牌一出來，可說是橫掃千軍。

吳子嘉指出，台積電一定要捐BNT疫苗嗎？可以捐莫德納嗎？當然可以，嬌生也可以。台積電本事大，想要巴結它的人很多，因此以台積電取得500萬劑疫苗的能量，若不要給它限制疫苗廠牌，那麼台積電買的疫苗，先抵達台灣的不一定是BNT疫苗。