鴻海創辦人郭台銘18日進總統府與蔡英文總統會面，討論採購BNT疫苗授權一事，他並指出，「民進黨內不同派系有不同意見」。輿情網站《網路溫度計》發現，此事也讓郭台銘的網路聲量創下一個月來的新高，甚至超車總統蔡英文與台北市長柯文哲。

除了郭台銘之外，台積電也加入疫苗捐贈的行列「助陣」，蔡英文18日下午4時接見郭台銘、台積電董事長劉德音，三方對洽購德國BNT原廠疫苗交換意見，才終於破解「意識形態」爭議，政府18日對疫苗捐贈開了綠燈，行政院正式宣布授權台積電與永齡基金會可採購新冠肺炎疫苗。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析郭台銘、蔡英文以及柯文哲3人自5月20日至6月18日下午5點這段時間內的網路聲量，其中蔡英文有218萬3822筆，占3人聲量的47.64%，柯文哲則有155萬3829筆，占33.9%，郭台銘有84萬6047筆，占18.46%。

不過《網路溫度計》也發現，郭台銘在6月1日時，透過妻子曾馨瑩等人到食藥署送件，表明捐贈疫苗的態度後，他的網路聲量創下這一個月裡來的第一次高峰，達到8萬7123筆，超越了柯文哲。到了6月18日，郭台銘急於求見蔡英文，希望商討疫苗捐贈事宜，更使他的網路聲量創下近一個月來的新高，截至18日下午5點已有8萬9421筆網路討論度，更是在網路聲量上一舉超車蔡英文。