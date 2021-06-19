國民黨革實院院長羅智強今天在臉書質疑，台灣有很多人死亡後才被發現確診，表示「確診黑數」存在，痛批指揮官陳時中用「掩蓋疫情」來代替「減輕疫情」，已經讓人民完全對政府失去信心，乾脆改名「疫情掩蓋中心」指揮官，有這種諱敗邀功的指揮官，台灣的防疫和走鋼索有和差別？

羅智強表示，台灣的新冠肺炎死亡率高於世界平均，前副總統陳建仁以「確診者的年齡層偏高」來解釋，這個原因很離奇，只有台灣的老年人更容易得肺炎？還是年輕的確診者因為症狀漸輕，而被政府「蓋牌」？

羅智強說，檢察官陳宗元在6月10日說，光台北市最近送驗的猝死案件中，13件就有8件確診，陳希望所有猝死案件都能先做PCR篩檢，陳時中卻直接打槍；這麼多人死亡後才被發現確診，表示確診黑數存在。

羅智強更指出另一個「鐵證」，台北市的遺體火化數較去年同期增加了51％（新北市增加73％），扣除染疫者，台北市增加的火化率是30％，「無緣無故，台北市增加30％ 的火化數，這裡面沒有被掩蓋的染疫者，可能嗎？」

羅智強強調，不只台北，這個現象在全台灣皆然，「換句話說，連染疫死亡者也有黑數。台灣的確診死亡率已經很高，但真實的死亡率，其實可能更高！」