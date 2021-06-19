王思聰是昔日大陸首富王健林的獨生子，據傳擁有千億身價，憑著富貴背景獲大陸網友封為「國民老公」。總是不可一世的王思聰，近日踢到大鐵板，慘遭抖音網紅孫一寧公開苦追不得的騷擾對話紀錄，孫一寧更因此一炮爆紅，清新脫俗的美貌還被粉絲狂讚「打爆整個演藝圈」，直到她的一組無修圖古裝照出現…。

孫一寧因為勇敢槓上王思聰，讓她從原本默默無聞的小網紅一夕變成超過500萬粉絲追隨的爆紅正妹，連帶讓她的口袋滿滿，在公開王思聰騷擾紀錄後首次開直播，瞬間吸引上千萬人收看，各種禮物刷到連她的臉都看不見，短短2小時輕鬆賺進百萬。

孫一寧被譽為新一代神顏。(取自微博)

孫一寧清新脫俗的外表，也成為網友熱議話題，不少人對她的美貌驚為天人，直呼不愧是用美貌讓王思聰踢鐵板的女人，還有人說她顏值打爆整個演藝圈，根本就是網紅中的頂級神顏。

孫一寧零修圖古裝照在陸網瘋傳。(取自微博)

然而人紅是非多，孫一寧一組零修圖古裝照很快地就被網友起底，並在陸網瘋傳，大批網友更是不敢相信照片中的女主角是孫一寧，紛紛崩潰留言「這幾張圖可以說是照騙了」、「哇，這就是艷壓95花的娛樂圈新一代神顏嗎」、「這和之前看到她影片的是同一人嗎」、「原來王思聰眼光也就那樣啊」。