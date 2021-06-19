近日疫苗接種後猝死案件頻傳，如今桃園再添一例洗腎患者接種後失去生命徵象案件，據了解，一名40多歲男性於17日進行疫苗接種，19日下午於洗腎時突然意識模糊，失去呼吸心跳，無意識OHCA，據了解目前男子昏迷，預估送往加護病房。

據悉，40多歲胡姓男子於17日進行接種，於19日下午時進行血液透析的治療，治療途中突然意識模糊失去呼吸心跳，呈現無意識OHCA狀態，救護人員隨即送往聯新國際醫院，據了解，目前呈現昏迷狀況還在急救，預估會送往加護病房。