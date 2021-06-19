受6月初西南氣流與梅雨鋒面影響，台灣天氣轉為午後雷雨型態，大幅為水庫解渴，明天(20日)水氣將會進一步增加，竹苗以南會出現短暫陣雨、雷雨情形。到了周一鋒面接近，將會為台灣帶來更大的雨勢，水庫蓄水量有望再度上升。

「氣象達人」彭啟明指出，明天仍將延續過去一週的西南風天氣型態，迎風面台中以南的中部、南部在夜晚、清晨至上午期間很容易有短暫陣雨或雷雨出現，但降雨系統移動快速，累積雨量不多，天氣也不穩定，北部、東半部地區高溫悶熱，氣溫恐達37度以上。

這波鋒面將在周一開始接近台灣，周二抵達台灣上空，為全台帶來豪大雨。(圖／中央氣象局)

彭啟明表示，周一(21日)開始鋒面接近台灣，西半部、東北部將轉為短暫陣雨或雷雨的天氣型態，周二、周三鋒面壟罩台灣上空，各地都會出現大雨，其中西半部地區恐出現豪雨，為雨勢最大時刻，直到下周末(26日)鋒面遠離後，天氣才會趨於穩定。他提醒，前兩波鋒面有被嚇到或被淹到的民眾，必須多做防範，預估這波梅雨可帶來200至300毫米雨量，不亞於前兩波。

彭啟明補充，表示依照目前中長期預報資料顯示，下週的梅雨鋒面有機會是今年梅雨季最後一次影響台灣的鋒面系統，屆時太平洋高壓增強，梅雨鋒面會退回至長江流域，南下機率大幅降低，台灣天氣也將轉為常規夏季型態。