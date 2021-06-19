本網站6月19日刊出「郭董、劉德音見蔡英文後 郭正亮爆兩訊息」，提到郭正亮先生指稱「東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗三批團體之一」一文，部分内容顯屬錯誤理解與誤植。該篇報導是整理6月18日郭正亮先生在中天政論節目「正常發揮」的發言內容，但當天郭正亮先生只提到東洋製藥曾努力採購BNT，與郭台銘購買疫苗完全無關。
中時新聞網錯誤整理並報導，造成東洋製藥和郭正亮先生困擾，深感抱歉。經查明之後，本報已立即刪除該篇報導不實內容部分，並向東洋製藥和郭正亮先生鄭重致歉。謹作以上澄清聲明。
本網站6月19日刊出「郭董、劉德音見蔡英文後 郭正亮爆兩訊息」，提到郭正亮先生指稱「東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗三批團體之一」一文，部分内容顯屬錯誤理解與誤植。該篇報導是整理6月18日郭正亮先生在中天政論節目「正常發揮」的發言內容，但當天郭正亮先生只提到東洋製藥曾努力採購BNT，與郭台銘購買疫苗完全無關。
中時新聞網錯誤整理並報導，造成東洋製藥和郭正亮先生困擾，深感抱歉。經查明之後，本報已立即刪除該篇報導不實內容部分，並向東洋製藥和郭正亮先生鄭重致歉。謹作以上澄清聲明。
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