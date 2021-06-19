美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納預計明天抵台，行政院發言人羅秉成晚間表示，台美政府長期攜手合作抗議，正值台灣疫情嚴峻之際，美國政府於本月初表達願意捐贈台灣75萬劑疫苗，如今數量增加到250萬劑，政府對於國際民主陣營盟友在患難之際，及時出手扶持相助的義行，心存感激。

羅秉成表示，美方將原來要提供給台灣的75萬劑疫苗，大幅加碼至250萬劑之多。對於美方的鼎力相助，政府再次表達對拜登總統所率領的美國政府、以及美國人民的誠摯謝意，亦將在國際共同抗疫基礎上，持續加深與美國政府間的合作夥伴關係。